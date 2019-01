Operail tõstab töötajate palku

«Meie kõige väärtuslikum vara on meie töötajad ning me peame seisma hea nende konkurentsivõimeliste töötingimuste eest, mille hulka kahtlemata kuulub ka töötasu. Ma tänan ametiühingute esimehi Oleg Tšubarovit ja Raivo Rommi ning usaldusisikuid panuse eest kollektiivlepingu pikendamise läbirääkimiste õnnestumisse,» sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteates.

«Loomulikult on töötajate soovid suuremad kui tööandja reaalsed võimalused ning seega on vastutulekud tagasihoidlikumad. Sellepärast toimuvadki läbirääkimised, et saavutada kokkulepe, mis tagaks rahuliku tööelu,» ütles Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov. «Allkirjastatud kokkuleppe keskmes olid töötasudega seonduvad küsimused, kuid näiteks leppisime ka kokku täiendavates raudteeohutust puudutavates küsimustes. Tunnustame tööandjat, kes keerulistes olukordades soovib ja suudab läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida.»