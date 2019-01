Mäggi tselluloositehasest: riigi juhtiv roll ei ole vajalik

Riigihalduse minister vastas neile mõne päeva eest, et vähemalt seni ei ole neile uut puidurafineerimistehase planeeringu algatamise taotlust esitatud. Veel märkis Mäggi, et kui riik kavandaks omaalgatuslikult puidurafineerimistehast, siis teeks ta seda kogu riigi territooriumil, mitte ühes konkreetses Eesti piirkonnas, antud juhul Pärnus.

«Juhin tähelepanu sellelegi, et puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole riigi juhtiv roll igal juhul vajalik. Kui kolm teineteisega külgnevat kohalikku omavalitsusüksust soovivad välja selgitada puidurafineerimistehase rajamise võimalusi, siis on neil õigus tellida selleks vajalikke uuringuid või analüüsida olemasolevat infot,» julgustas minister.

Pärnumaa valla- ja linnajuhid kirjutasid läinud aasta detsembri alguses, et pärast riigi eriplaneeringu lõpetamist Tartu ja Viljandimaal on mitmed küsimused õhkud jäänud: Kas sellise tehase rajamine Pärnumaale oleks võimalik, võttes arvesse looduskeskkonna seisundit? Millised oleksid tehase sotsiaal-majanduslikud mõjud piirkonnale? Kuidas mõjutab transporditaristut tehase toormega varustamise logistika?

«Arvestades, et sarnaste suurprojektidega võidakse maakonna omavalitsuste poole pöörduda ka tulevikus, on äärmiselt oluline, et riigil oleks selge plaan, visioon ja teadmised, kuhu sellised tootmisettevõtted Eestis sobivad ja kuhu need – erinevatel põhjustel, näiteks looduskaitselistel – ei sobi,» ütlesid omavalitsusjuhid ja lisasid, et see annaks neile, kogukondadele ja huvigruppidele selge teadmise erinevatest võimalustest.