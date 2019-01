Mis toimus 10 aastat tagasi?

Vaevalt kümme kuud pärast seda, kui toonane peaminister Andrus Ansip oli kuulutanud, et kui see on kriis ja krahh, siis sellises kriisis ja krahhis soovibki ta elada, saabus valitusele tõehetk. Kui rahandusministeerium oli 2009. aasta 8. jaanuariks detsembri maksulaekumised kokku võtnud, selgus, et need on katastroofilised.