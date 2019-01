Advokaat: Kiviõli sundvõõrandamine viitab «Rail Balticu seaduse» puudujääkidele ja korruptsiooniohule

Rahandusminister Toomas Tõniste tegi valitsusele ettepaneku eraldada valitsuse reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) 940 000 eurot ning keskkonnaministeeriumile 60 000 eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest tulenevate kulude katmiseks.

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli teises karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivi varu suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav. Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Maade omanik on Nikolai Reismanile kuuluv N.R. Energy. Reisman on varasemalt soovinud kinnistute müügist teenida oluliselt, kui riik sundvõõrandamisel pakkuda plaanib, või kaevandada alal põlevkivi ise, väites, et maaomanikul on õigus maa all olevale põlevkivi varule.