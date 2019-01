Automüüja: diisel lahkub peagi areenilt ja algab elektriautode võidukäik

Eesti Talleksile kuulub City Motors, mis müüb Renault’ ja Daciat, ning septembrist Fakto Auto, mis on ametlik Nissani edasimüüja. Seetõttu on Padaril ka omad ärihuvid mängus, kuna Nissan Leaf on üks enim müüdud elektriauto Eestis, jäädes alla vaid Mitsubishi i-MiEVile, mida kasutavad omavalitsus- ja sotsiaaltöötajaid.

Siiski on Padar veendunud, et nii Euroopa kui ka Eesti autoäri muutub järgmise viie aasta jooksul kolossaalselt. «Elekti- ja hübriidautod tulevad jõuliselt sisse. Me ei oska seda õieti praegu näha, aga küll nad tulevad,» viitas ta sellele, et kuigi elektriautod tekitavad palju kõneainet, on nende müüginumbrid praegu veel tillukesed.

«Ma arvan, et Euroopas tõmmatakse diisel vaikselt kokku ära,» leidis Padar, kuid lisas, et Eestis juhtub see ilmselt palju hiljem, kuna meie keskmine autopark on tunduvalt vanem. «Isegi kui viie aasta pärast toimub turul plahvatus, siis meie sõidame ka 10 aasta pärast ringi nende autodega, mis täna on ostetud.»

Padari sõnul viitavad elektriautode peatsele võidukäigule järjest karmistuvad Euroopa Liidu heitmenormid, mis sisepõlemismootoriga autode tootmist kägistavad, samuti trendid globaalses autotööstuses, kus investeeritakse kümneid miljardeid eurosid uutesse akutehnoloogiatesse.

«Kõik suuremad tegijad panustavad täna elektriautole. Elon Musk arendab Teslat. Pole võimalik, et seda ei tule,» ütles automüüja. Murrang toimub Padari sõnul aga siis, kui ühe elektriauto akutäiega saab tänase 200-300 kilomeetri asemel sõita 500-600 kilomeetrit.

Karu käis ka suvel suusatamas

Padari optimismi ei jaga Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) juht Arno Sillat, kel on uute autode müügistatistikast igakuine pilt ees. «Mina ei näe põhjust, miks elektriautode müük peaks alanud aastal oluliselt tõusma,» ütles ta, viidates sellele, et odavamas hinnaklassis on elektriautod sisepõlemismootoriga autodest praegu veel oluliselt kallimad.

Siiski võib suurem raputus tulla aastal 2021, mil tootjad peavad Euroopa Liidus müüdud autode keskmise CO2 heitkoguse kõvasti allapoole tooma, 95 grammini kilomeetri kohta. See tähendab, et tehasest väljunud uute autode keskmine bensiinikulu ei tohi ületada 4,1 liitrit ja diislikütuse kulu 3,6 liitrit 100 kilomeetrile. Sillati sõnul on nii ambitsioonikat eesmärki võimalik täita ainult juhul, kui tootjad hakkavad tunduvalt rohkem elektriautosid tegema, umbes 10-15 protsenti kogutoodangust.

Üks asi on aga toota, märksa suurem väljakutse müüa. Sillati sõnul ei ole praegu silmapiiril näha mõnda imetehnoloogiat, mis elektriautode, aga eelkõige akutehnoloogiate hinda langetaks. See võib tähendada seda, et elektriautode hinda surutakse jõuga alla diisel- ja bensiiniautode hinnatõusu arvelt.

Siiski otsitakse juba praegu uusi lahendusi. Sillat viitas mitmele suurele autotootjale, viimati Volkswagenile, mis ütles, et nad lõpetavad sisepõlemismootoriga sõidukite arendamise ja investeerivad kogu raha elektriautodesse ja akutehnoloogiasse. «Ega karu käis ka suvel suusatamas. Kui jõud on taga ja kõik üritavad, siis küllap midagi kuskilt ka tuleb. Aga kuna, seda ei tea,» resümeeris Sillat.

Diiselautodele jäänud vaid paar aastat?

Möödunud aasta mai lõpus tegi julge avalduse Euroopa Komisjoni siseturuvolinik, poolakas Elzbieta Bienkowski, kes ütles, et diiselautod kaovad juba mõne aasta pärast.

Bienkowska peab diiselautode ajastu lõpu märgiliseks sündmuseks 2015. aastal lahvatanud Volkswageni heitmeskandaali. Mäletatavasti tunnistas siis maailma üks suurimaid autotootjaid, et nad on võltsinud miljonite diiselmootoriga autode heitmenäitajaid. Tagasi tuli kutsuda 8,5 miljonit sõiduautot. See mõjutas voliniku sõnul sügavalt «ühiskondlike hoiakuid, et liikuda puhtamate autode suunas».

«Diiselautodega on varsti kõik,» kuulutas Bienkowska toona Bloombergile. «Ma arvan, et mõne aasta pärast need kaovad. See on minevikutehnoloogia.»

Lisaks Volkswagenile on emissiooniskandaalidesse sattunud ka rida teisi tuntud autotootjaid, mis näitab voliniku arvates veelgi selgemalt, et Euroopa peab liikuma uute tehnoloogiate, tema silmis siis elektriautode kasutamise poole. Ta lisas, et Euroopa soov on konkureerida ka USA ja Hiinaga, kus elektriautod üha enam pead tõstavad.