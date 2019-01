Kanada ärimees ostis elu suurima investeeringuna parvlaevad Hiiumaa ja Muhumaa

Üheksa aastat tagasi Norras ehitatud ja viis aastat Kuivastu-Virtsu vahel reisijaid teenindanud parvlaev Muhumaa, alustab käesoleva aasta jaanuaris või hiljemalt veebruaris Qajaqi nime alt reisijate teenindamist Kanada idarannikul, Newfoundlandi ja Labradori provintsis, Belle Isle väinas.

Sõsarlaev Hiiumaa, mis hakkab teenindama reisijaid Labradori põhjarannikul, ootab veel nimevahetust. Woodwardi grupi asepresident Peter Woodwardi sõnul ostis grupp ka kolmanda parvlaeva (nähtavasti Saaremaa – toim), millele loodetakse samuti piirkonnas rakendust leida. Kolme laeva ostutehingu hinda asepresident ei öelnud, vaid sõnas, et see on olnud tema elu suurim investeering.

