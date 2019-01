Apple’i üks ajalooetapp näib olevat lõppenud

Seni oli Apple tuntud kui väga konservatiivne müügiprognooside andja ning enamasti tulid nende tegelikud müügiarvud prognoosidest kas paremad või väga palju paremad.

Kolmapäeva õhtul tegi Apple aga omamoodi ajalugu. Ettevõtte tegevjuht Tim Cook saatis aktsionäridele kirja, kus ütles, et eelmise aasta viimase kvartali – see on Apple’i finantsaasta esimene kvartal – käive oli 84 miljardit dollarit (74 miljardit eurot). Varem oli ettevõte prognoosinud müügitulu vahemikus 89–93 miljardit dollarit (78–82 miljardit eurot).

Cook süüdistas müügi kahanemises eelkõige Hiina üha aeglustuvat majanduskasvu. Hiina on maailma suurim nutitelefonide turg ning sealne müük annab umbes viiendiku iPhone’ide kogukäibest. Apple’i kasumihoiatus on tõsine tagasilöök, mille põhjuseks Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi algatatud kaubandussõda Hiinaga.

Kasumihoiatus põhjustas neljapäeval Apple’i aktsia vabalanguse. Aktsia hind kukkus 10 protsenti, mis on selle suurim kukkumine alates 2013. aasta jaanuarist, langedes tasemele, millel kaubeldi viimati 2017. aasta aprillis.

Süüks liiga kõrge hind?

Mullu varasügisel enam kui triljoni dollarini (ligi 900 miljoni euroni) kerkinud ettevõtte väärtusest pühiti päevaga 75 miljardit dollarit (66 miljardit eurot), mis on võrdne tööstuskonglomeraadi General Electric ja Ühendriikide ühe suurema investeerimispanga Morgan Stanley turuväärtusega. Võrreldes oktoobri algusega, mil Apple’i väärtus oli tipus, on see kahanenud 430 miljardi dollari (377 miljardi euro) võrra. Nii suuri ettevõtteid on maailmas vaid viis – lisaks Apple’ile veel Microsoft, Amazon, Google’i emafirma Alphabet ja Warren Buffetti juhitav Berkshire Hathaway.

Kas iPhone X on liiga kallis? Apple’i pood New Yorgis Manhattanil. FOTO: Spencer Platt/AFP/Scanpix

Osa analüütikuid muutus ettevaatlikuks juba novembri alguses, kui Apple teatas koos kvartalitulemuste avaldamisega, et lõpetab iPhone’ide, iPadide ja Macide toodangumahu arvude (tükkides) avaldamise.

«See oleks umbes nagu siis, kui läheksid turule, annaksid kassakarbi ning müüja küsiks: mitu rahatähte siin on? Pole tähtis, mitu ühikut on kassakarbis, vaid kui suur on nende rahatähtede väärtus kokku,» põhjendas ettevõtte tegevjuht Cook plaani.

Juba mullu suvel möödus Hiina telefonitootja Huawei nutitelefonide müügimahu poolest Apple’ist ja tõusis Samsungi järel teiseks tootjaks maailmas.

iPhone on Apple’i jaoks kõige olulisem toode, moodustades peaaegu kaks kolmandikku tehnoloogiakompanii väärtusest ning väga suure osa kasumist. Hoolimata Apple’i püüdest tuluallikaid suurendada ja teenuste mahu väga kiirest kasvust, sõltub tehnoloogiagigandi tulu endiselt paljuski iPhone’ide müügist.

«iPhone on toetanud ettevõtet juba terve kümnendi,» kommenteeris kasumihoiatust tehnoloogiaturu uuringu keskuse Endpoint Technologies Associates asutaja ja president Roger L. Kay. «Apple’i jaoks pole see küll maailma lõpp, kuid oluline pöördepunkt. Seni on Apple eiranud gravitatsiooniseadusi, kasvades teistest turul olevatest ettevõtetest kiiremini, kuid valitseda turgu igavesti on matemaatiliselt võimatu,» lisas ta.

