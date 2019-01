Liviko tahab registreerida Bellinghauseni nime enda kaubamärgina

Liviko suhtekorraldusbüroo PR Partner konsultant Jaanika Palm ütles, et kõik on veel idee tasandil. «Turundusosakond mõtleb välja igasuguseid nimesid nii sise- kui ka välisturule ja Bellingshauseni nimi võiks kindlasti selleks sobida. Aga kokkuvõttes ei pruugi plaanist ikkagi asja saada ja see jääbki lihtsalt patenteeritud nimeks,» rääkis Palm.

«Ma ei oskagi oma tunnet sõnadesse panna, miks ei pooldaks,» lisas ta. «Samas, kuna Bellingshausen on juba ammu surnud, siis võib tema nimega vist teha, mida keegi soovib. Teisalt, miks just polaarsõitja nime anda – kas vägijook on kangem kui 40 kraadi? Samas tean, et näiteks Mauritiusel on Prantsusmaa admirali Louis Antoine de Bougainville´i nimeline rumm ja mulle on seda sealt joomiseks toodud. Seega on mul kahetised tunded.»