Video: jääolud Peipsil on tormi tõttu halvenenud, PPA laiendas jäälemineku keeluala

Varnja patrulli piirivalvuri Rainer Sosi tehtud videost on näha, et Peipsil on jääolud oluliselt halvenenud. Seoses sellega on alates 4. jaanuarist Lõuna-Eestis Peipsi järvejääle minek lubatud üksnes jalgsi Jõgevamaal Sääritsa ja Raadna külade vahelisel alal ning seda kuni 3 kilomeetrit kaldast, kus jääolud on paremad.