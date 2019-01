Galerii: Tallinna sadama D-terminali laiendus saavutas lõpliku kõrguse

«Praeguseks momendiks on valminud terminali juurdeehitatava osa kandekonstruktsioonid ja hoone on saavutanud oma kõrguse. Edasi minnakse juba välisseinte monteerimisega ning samuti on lähiajal ees katusetööd koos katuseakende paigaldusega,» ütles Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu pressiteate vahendusel.