Parvlaevaskandaal Suurbritannias: valitsus tellis lisareisid firmalt, kel pole laevu ega kogemust

Suurbritannia valitsus valmistub võimaliku lepinguta Brexitiga kaasnevateks ettenägematuteks probleemideks, sealhulgas suurenevaks liikluseks Mandri-Euroopaga. Kartusest, et niigi üle koormatud Doveri sadam ei tule kasvava liiklusega toime, tahab valitsus võtta taas kasutusele samas Kenti maakonnas paikneva Ramsgate sadama, kust viimati väljusid parvlaevad üle Inglise kanali 2013. aastal.

Parvlaevaskandaal puhkes, kui sai teatavaks, et valitsus on tellinud 13,8 miljoni inglise naela eest lisareisid Ramsgate ja Belgias asuva Ostendi sadama vahel firmalt, kel pole laevu ega varasemat parvlaevaliinide opereerimise kogemust.

Lepingu järgi peaks firma Seaborne Freight alustama märtsis kahe laevaga ning suurendama 2019. aasta suve lõpuks mahtu nelja laevani. Kriitikud ei usu, et firma sellise ülesandega toime tuleb, sest laevade prahtimise turul on kolm kuud väga lühike aeg ning sobivaid laevu ei pruugi saadaval olla.

Seaborne Freight aga teatas ajalehe Independent vahendusel, et ettevõte on valmistunud parvlaevaliinide teenindamiseks alates 2017. aastast ning sobivad laevad on välja vaadatud.