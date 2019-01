Ambitsioonikas plaan: Eesti idufirma püüab 1 protsenti Lõuna-Aafrika autoturust

«Suletud autoturu tingimustes on isegi kasutatud autode hinnad enamikule inimestest kättesaamatult kõrged ning teatud mõttes on CarGet loonud täiesti uue turusegmendi. Lõuna-Aafrika teedel liigub ühtekokku umbes 11 miljonit autot. Meie eesmärgiks on saavutada 1 protsent koguturust ehk ühtekokku tahame osta ligikaudu 100 000 autot,» ütles CarGet-i tegevjuht Eerik Oja.

«Süsteemi selgroog on arendatud Eestis ja kõik protsessid on digitaliseeritud, mis sealse turu tingimustes on harukordne. See võimaldab meil pakkuda oma toodet tõhusamalt ning nõnda ka kiiremini laieneda,» ütles Oja.