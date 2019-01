TS Laevad teenindas mullu rekordilise arvu reisijaid ja sõidukeid

«Reisijate ja sõidukite kasvu kõrval on hea meel näha ka klientide rahulolu kasvu meie parvlaevateenusega. Klientide tagasiside küsimustiku põhjal on 58 protsenti meie klientidest teenusega niivõrd rahul, et soovitaksid seda teenust sõbrale. Võrreldes 2017 aastaga on soovitusindeks tõusnud 47 protsendilt 58 protsendini. Teenindusettevõttena on meie jaoks kindlasti oluline pakkuda veelgi paremat ja kindlamat teenust ning kasvatada klientide rahulolu veelgi,» rääkis Kaabel.