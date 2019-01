Elroni töötajad saavad korraliku palgalisa

«Meil on hea meel, et oleme saavutanud kooskõla ettevõtte vajaduste ja võimaluste ning töötajate soovide vahel. Hoolime oma töötajatest ja peame nende rahulolu esmatähtsaks,» märkis Elroni juhatuse liige Riho Seppar.

Sõlmitud kollektiivleping on töötajate ja tööandja vaheline kokkulepe, kus on ära fikseeritud töö, puhkuste ja toetustega seonduvad sätted. Palgamuudatuste osas fikseeriti leppes raudteetöötajate põhipalga 6 kuni 10 protsendi suurune tõus 2019. aastal.

Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimehe Oleg Tšubarovi sõnul on aasta alguses lepingu sõlmimine positiivne kogemus. «Läbirääkimised olid konstruktiivsed ja kindlasti toob kokkulepe töötajatele head tulemust,» sõnas Tšubarov.

Laidvee sõnul tõstetakse osade töötajate palka ning lisandub ka töötajatele antavaid tervisepäevi. «Väärtustame ametiühingu tagasisidet ning soovime oma töötajate motivatsiooni aina enam panustada ‒ tõstame palku just neil töötajatel, kelle palgad vastavalt turu-uuringule vajasid korrigeerimist ning samuti panustame tervishoidu andes tööandja poolt tasustatud kolm tervisepäeva kõikidele meie töötajatele,» lisas ta.

«Läbirääkimised pole kunagi lihtsad ja veel olukorras, kus ettevõttelt oodatakse kasumit. Ettevõtte struktuur on selle aasta jooksul palju muutunud ja kindlasti mõjutas see ka läbirääkimiste tulemust. Esitasime palju ettepanekuid kollektiivlepingu osas ja jõudsime raskelt kompromissini. Kindlasti toob kokkulepe töötajatele olukorra paranemise ‒ aastaks 2019 on töörahu kindlustatud,» märkis raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov.