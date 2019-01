Eesti Energia tütarfirma juhatusse asus leedulane

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Eesti Energial ambitsioonikas eesmärk suurendada aastaks 2022 elektritoodangut taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 40 protsendini kogu elektritoodangust ning Enefit Greenil on selles oluline roll.

«Leedu on meie jaoks oluline turg, kus meil on juba täna viis tuuleparki koguvõimsusega 139 MW ning 300 MW jagu arendusprojekte. Lisaks oleme valmis investeerima projektidesse nii Eestis, Soomes, Lätis kui ka Poolas. Linasel on suured kogemused taastuvenergia arendamisel nii Leedus kui teistel turgudel, mistõttu täidab ta lisaks Leedu juhi positsioonile ka Enefit Greeni juhatuse liikme kohustusi,» sõnas Kärmas.

«Olen alati soovinud töötada ettevõttes, millel on ambitsioonikad eesmärgid, kuid mis on samal ajal väljakutsetena ka saavutatavad. Enefit Greeni strateegiaks on kasvada ja suurendada oma tootmismahtusid kogu regioonis. Seeläbi saab ettevõttest järjest olulisem ja rahvusvahelisem tegija siinses Läänemere piirkonnas, mistõttu peame alati mõtlema mitu sammu ette. Usun, et suudan nii uue juhatuse liikme kui Leedu juhina aidata Enefit Greeni nende ambitsioonideni jõudmisel ning seatud eesmärkide saavutamisel,» ütles Sabaliauskas.