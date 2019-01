Nordica soetas LHV laenuga uue lennuki

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteeris 2018. aaasta detsembri lõpus 10 miljoni euro ulatuses võlakirju kaheksa-aastase tähtajaga. Võlakirjade ostjateks on Eesti finantsettevõtted LHV Varahaldus ja LHV Pank. TVH kasutab saadud kapitali ühe CRJ900 tüüpi reisilennuki soetamiseks ning rahvuslikule lennufirmale Nordica edasi rentimiseks.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul on tegemist seni kuut CRJ900 tüüpi lennukit omanud äriühingu tegevuse järk-järgulise laiendamisega, mille eelduseks on olnud põhjalik finantsanalüüs ning senise äriplaani ootustekohane täitmine. Juhatuse hinnangul kujuneb TVH 2018. majandusaasta kasumiks ligi 3 miljonit eurot. TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. «Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,» selgitas fondijuht.

«LHV Pangal on hea meel olla jätkuvalt kaasas Transpordi Varahalduse investeerimisplaanidega. Kohalik kapital ja kohalik lennufirma sobivad endiselt hästi kokku ning meievaheline koostöö näitab võimekust rahastada ka kallimaid ja ebatavalisemaid varasid, leides kliendile sobivaima lahenduse,» kommenteeris LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas oma äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS. Nordica juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul pakub tänane turusituatsioon huvitavaid võimalusi oma teenuste ekspordimahte suurendada.

«Kui Tallinnas on hetkel pakkumine suurem kui nõudlus, siis on meil mõistlik olla seal, kus me saame oma äri kasumlikult kasvatada. TVH võlakirjade emissioon on heaks näiteks investorite usust meie plaanide jätkusuutlikkusse,» lisas Saarpuu.

Omandatud õhusõiduki näol on tegemist Kanadas Bombardieri tehases toodetud lennukiga, mis on võrdväärne seni Nordica lennukipargis olevate lennukitega. Eesti lennufirma jätkab sama lennukitüübi strateegiat, et maksimeerida lennukipargi kuluefektiivset käitamist.