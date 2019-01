Kuulus investor Warren Buffett kaotas Apple'i tõttu ühe päevaga neli miljardit dollarit

Buffettile kuuluv investeerimisfirma Berkshire Hathaway omab umbes 252,5 miljonit Apple'i aktsiat ja on nutiseadmete tootja teisena kõige suurem investor. Apple moodustab ligemale 25,7 protsenti Berkshire Hathaway portfooliost. Kõigist oma aktsiatest omab Buffett kõige rohkem just Apple'i aktsiaid, mida mees on siiani alati kiitnud.