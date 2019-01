Apple'i aktsia kukub nagu kivi, börsid on taas punases

Apple alandas kolmapäeval esimest korda viimase 15 aasta jooksul pühadekvartali müügiprognoosi, mis on ettevõtte jaoks tavaliselt aasta üks parimaid aegu. Apple'i tegevjuht Tim Cook möönis investoritele saadetud kirjas, et nõudlus iPhone'i järgi on hakanud eelkõige vähenema Hiinas.