Töötu abiraha suurus tegi korraliku tõusu

Töötuskindlustushüvitist on nüüdsest võimalik saada maksimaalselt 1546,28 eurot kuus. Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Selle arvutab töötukassa välja möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. Keskmine ühe kalendripäeva töötasu nüüd 33 eurot ja 25 senti, teatas töötukassa.

Minimaalne töötuskindlustushüvitis on sel aastal 31 kalendripäeva eest 258 eurot ja 23 senti, minimaalne päevamäär on 8,33 eurot. Kindlustatule on alati tagatud hüvitis miinimumsuuruses, seda ka juhul, kui kindlustatu enda saadud tasude põhjal arvutatud hüvitise summa on väiksem.