Tallinna Vesi hoiatab pealinnas hiigelummikute eest

Alanud aasta 1. jaanuarist jõustus ajutise liikluskorraduse määrus, mis nõuab teatud juhtudel sõidutee remontimisel põrkepiirde paigaldamist. Põrkepiire on levinud rajatis, mida kasutatakse eelkõige sõiduteede ääres ja mille eesmärk on takistada sõiduki väljasõitu teelt või kandumist vastassuunavööndisse.

Tallinna Vee juhatuse liikme Aleksandr Timofejevi sõnul tähendab määrus sisuliselt seda, et iga kord, kui Tallinna Vesi hakkab tee all asuvate veetrasside remonditöid tegema, on vaja põrkepiiret. Põrkepiirded on aga rasked ja nende paigaldamiseks läheb vaja kraanat. Samuti ei ole avariitööd tihti planeeritud, seega võib teatud olukordades muutuda jooksvalt ka avariikoht ja töömaa suurus. Ehk nõue on Tallinna Veele paras peavalu, kurits Timofejev kirjas majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile.