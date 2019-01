Maxima Eesti tegevjuhina alustab tööd Marko Põder

«Uue Eesti tegevjuhi valikul hindasime kandidaadi motivatsiooni, tema visiooni ettevõtte jaoks ning kogemusi jaekaubandussektoris. Oluline eelis, mille Marko toob, on asjaolu, et ta tunneb organisatsiooni ning on hästi kursis selle tugevuste ja väljakutsetega. Ma usun, et see eelis ja lisaks tema laialdane kogemus Eesti jaekaubandussektoris aitavad Maxima Grupil ambitsioonikaid eesmärke saavutada,» ütles Maxima Grupi juhatuse esimees ja tegevjuht Dalius Misiūnas.