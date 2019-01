Eesti üks suuremaid automüüjaid müüb Opeli ja Peugeot' äri

Autospiriti juhatuse esimehe Marko Viirandi sõnul on Autospirit 12 aastat turul tegutsenud ning täna olukorras, kus soovitakse jõuliselt kasvada. «Ascar Auto ostuga meie grupi käive kahekordistub ning lisanduvad uued, põnevad automargid mis, nagu viimased aastad on tõestanud, sobivad Eesti klientidele hästi,» lisas Viirand.

Autospirit on Subaru ja Fiati esindaja Eestis. Autospirit Tartu esinduses müüakse ka Kia, Nissan, Mazda ja Fiat sõidukeid. Ascar Auto ostu järel laieneb Autospirit mudelivalik Opel ja Peugeot automarkide võrra. Lisaks teenindatakse Chevrolet ja Hyundai sõidukeid. Autospiri omanikeringi kuulus pikalt legendaarne rallisõitja Markko Märtin.

Amserv tegutseb 1992. aastast ja on üks suuremaid autode müügi- ning teenindusettevõtteid Baltimaades. Amservil on Eestis ja Lätis 11 autosalongi, mis müüvad ja teenindavad 7 automarki: Toyota, Lexus, Opel, Peugeot ja Hyundai. Kolmandik Eesti uute autode ostjatest eelistab just neid automarke. Amservis töötab ligi 450 inimest.