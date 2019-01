Eckerö Line tegi Eesti-Soome liinidel Tallinkile võimsalt ära

Teine Soome lahel seilav laevakompanii Eckerö Line teatas, et nende reisijate arv kasvas tervelt 24 protsenti ehk 350 000 võrra 1,8 miljoni reisijani. Ettevõtte sõnul on reisijate arvu kasvu taga uus ja parem sõiduplaan. Lisaks soomlastele on laevakompanii populaarne ka välismaalaste seas.