Riik sundvõõrandab maid Alexela huvides

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku eraldada Vabariigi Valitsuse reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) 940 000 eurot ning keskkonnaministeeriumile 60 000 eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest tulenevate kulude katmiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Heiti ja Marti Hääle suurosalusega Alexela gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas taotluse kinnistutele seatud kasutusvalduste sundvõõrandamiseks 11. novembril 2009.

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli teises karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivi varu suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav. Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Energiafirma N.R. Energy, millele kuuluva Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri valitsus Kiviõli Keemiatööstuse huvides sundvõõrandada plaanib, soovib protsessi peatamist, nimetades riigi sekkumist poliitiliseks korruptsiooniks.

«Palume teid peatada meie vara sundvõõrandamise protsess, millel on selgelt poliitilise korruptsiooni tunnused. Alexela Grupp ei vaja riigilt 150 miljoni eurost «kingitust»,» kirjutasid N.R. Energy OÜ juhatuse liige Ahto Tisler ning Metsamaahalduse AS-i juhatuse liige Taavi Raadik avalikus kirjas peaminister Jüri Ratasele.

N.R. Energy juhatuse liige Ahto Tisler pöördus 26. detsembril avalikkuse poole ning väites, et valitsuskoalitsioon püüab sundvõõrandamist läbi suruda varjatult, kiirustades ning otsesele valeinfole tuginedes.

Tisleri sõnul on vaidlustatav eelnõu seletuskirja väide, et Kiviõli maade sundvõõrandamist on vaja läbi viia avaliku huvi tõttu. «Alexela kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ on samasugune eraettevõte nagu iga teine. Riigil puudub igasugune vajadus teha ühele turutingimustel tegutsevale eraettevõttele umbes 150 miljoni eurone kingitus eraisikute ja teiste ettevõtjate arvelt. Selles protsessis pole vähimatki avalikku huvi - halvimal juhul on tegu ebaseadusliku riigiabiga. Kui riigi huvi on teenida tulu kaevandamisest laekuvast maavaramaksust, siis võiks seda maksu samahästi tasuda ka maade tänased seaduslikud omanikud, kes viivad kaevandamist ise läbi,» märkis Tisler.

