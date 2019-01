Botnica läheb suvel Arktikasse jääd murdma

«Meil on hea meel, et ka sel suvel saab Botnica teha jäämurdjale just kõige paremini sobivat ehk siis jäämurdetööd. Eelmisel aastal abistas Botnica Kanada arktilises jääs üle 250 meetri pikkuseid Panamax tüüpi laevasid üle 80 korra. See oli taaskord heaks tõenduseks, et Botnica on võimeline töötama üsna äärmuslikes tingimustes ja on võimeline abistama rasketes jääoludes ka endast tunduvalt suuremaid laevasid,» ütles Eero.