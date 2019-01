Apple hoiatas kahaneva iPhone'i nõudluse eest, investorid hülgavad aktsiaid

Hiina on maailma suurim nutitelefonide turg, mis moodustab ligemale 20 protsenti Apple'i müügist ja on seega ettevõtte jaoks võtmetähtsusega turg. iPhone'i omamist on Hiinas siiani peetud saatuse ja jõukuse sümboliks, kuid Huawei finantsjuhi vahistamine Kanadas on kutsunud üle kogu riigi esile protestilained ja üleskutsed Apple'i tooted hüljata.

Hiinlaste pahameelest võib Apple'i müügile veelgi suuremat kahju tekitada aga Hiina üleüldine majanduskasvu maha jahtumine, mille taga on vähemalt osaliselt kaubandussõda USA'ga. Cook tunnistas oma kirjas, et ettevõte ei osanud möödunud aasta jooksul ette näha Hiina majanduse nii kiiret maha jahtumist. Hiina on siiani olnud üks maailma kõige kiiremini kasvavaid majandusi.

Hiina majanduskasv oli kolmanda kvartali lõpus ametlikult 6,5 protsenti (paljud majandusanalüütikud peavad seda numbrit ülepaisutatuks), mis on kõige nõrgem kasv pärast möödunud majanduskriisi.

Apple'i aktsia langes kolmapäeval kauplemisjärgsetel tundidel 7,7 protsenti ja viis ettevõtte väärtuse alla 700 miljardi dollari. Apple'i on kaotanud pärast oktoobrikuud oma väärtusest juba üle 300 miljardi dollari. Toona ületas ettevõtte väärtus esimese firmana maailmas triljon dollarit. Kokkuvõttes on 2018. aasta olnud Apple jaoks aga hoopiski kõige halvem pärast viimast majanduskriisi. Novembrikuuga kaotas firma aktsia oma väärtusest ligemale 28 protsenti.

Apple'i turuosa on Hiinas kahanenud tegelikult juba aastaid, sest kohalikud konkurendid nagu Huawei ja Xiaomi suudavad valmistada üha kvaliteetsemaid ja pikema elueaga telefone, kuid märksa soodsama hinnaga. Kodumaiste brändide poole lükkab hiinlasi ka üha tugevamini pead tõstev natsionalism ja viha USA vastu. Kui 2015. aastal kuulus Apple'ile 12,5 protsenti Hiina nutitelefonide turust, siis 2018. aastal kahanes see 7,8 protsendini.