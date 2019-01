Mõlemad ettevõtted on Eesti suured majoneesitootjad, olnud turul juba mitukümmend aastat. Tarplani Kaubandus väidab, et on Eesti suurima turuosaga tootja. Nende lähima konkurendi ärinimi on Polven Foods OÜ, kes majoneeside puhul kasutab kaubamärki Lemmik.