Endine õiguskantsler vahetas advokaadibürood

Tema peamised nõustamisvaldkonnad on põhiõigused ja kriminaalmenetlus ning erinevad majandusõiguse valdkonnad, sh konkurentsiõigus, teatas ettevõte. Alles mullu juulis selgus, et endise õiguskantsleri Indrek Tederi ja Deloitte Legal advokaadibüroode meeskonnad ühinevad.

Indrek Teder on advokaadina tegev alates 1983. aastast. Aastatel 1992-2008 ja 2015-2018 oli ta omanimelise büroo partner ja tegevjuht. Aastatel 2008-2015 oli Indrek Teder Eesti Vabariigi õiguskantsler.

Õiguskantslerina käivitas ta jälitustegevuse kontrolli süsteemi ning alustas tegevust lasteombudsmanina. Lisaks on Indrek Teder olnud Eesti Kongressi liige ja 1990-1992 advokatuuri aseesimees. Ta on reservohvitser. Teda on tunnustatud Valgetähe IV klassi ja Riigivapi III klassi riiklike teenetemärkidega.