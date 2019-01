Luminori soetanud Blackstone’i juht tuleb Tallinna

Ühepäevane konverents toimub 30. jaanuaril Olümpia hotelli konverentsiruumides. Kokku 35 esineja seas on nii Eesti, Baltimaade, Põhjamaade regiooni kui rahvusvaheliste investeerimisfirmade juhid. Avakõnelejateks on sõidujagamisplatvormi Taxify kaasasutaja Martin Villig ning investeerimistarkvara ettevõtte Vestberry asutaja ja tegevjuht Marek Zamecnik. Konverentsi meediapartnerid on BNS ja Postimees.

«Me oleme selliseid era- ja riskikapitali konverentse korraldanud juba kolm aastat ning tegutseme seitsmes Euroopa linnas, alates Dublinist, läbi Viini ja kuni Tallinnani välja. Meie konverentside fookuses on väiksemad turud ja me loodame kasvatada investorite kogukonna ja sektorist huvitatud inimeste huvi nende piirkondade vastu,» ütles 0100 Conferences turundusjuht Tomas Tuleja.

Tuleja sõnul peavad konverentsi korraldajad riskikapitali olemasolu väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisel hädavajalikuks. «Kui poleks fonde, mis investeeriksid iduettevõtetesse, siis ei oleks meil täna ka selliseid firmasid nagu Apple, Spotify, Airbnb või Uber,» märkis Tuleja.

Konverentsil esinejate seas on ka Nadim El Gabbani, kes on Blackstone tegevdirektor. Blackstone on üks maailma suuremaid investeerimisfirmasid, mille valitseda on ligikaudu 440 miljardi dollari väärtuses varasid üle kogu maailma. Ettevõtte investeerimisfondid keskenduvad börsivälistele ettevõtjatele, kinnisvarale, riigivõlakirjadele, börsil noteeritud ettevõtjatele, mitteinvesteerimisjärgu võlakirjadele, reaalvarale ja järelturgudele kogu maailmas.

Septembris kerkis Blackstone Eesti ja Baltimaade meediasse pärast teadet, et Blackstone ostab Põhjala pankadelt Nordea ja DNB ligi miljardi euro eest 60-protsendilise osaluse Luminor pangas. Tegemist on Blackstone’i esimese investeeringuga Baltimaades ja samas ühe kõigi aegade suurima välisinvesteeringuga Baltimaade majandustesse.

Konverentsi korraldaja Tomas Tuleja sõnul on Eesti heaks kohaks, kuhu meelitada nii Balti- kui Põhjamaade investoreid. «Me tahame siinses piirkonnas kohal olla ning vaatasime selleks just Tallinnat, mis on ka Helsingist vaid Soome lahe kaugusel,» märkis ta.