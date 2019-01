Vajadusel abistab tormisel merel laevu Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakond VTS

Kui sadamad keeruliste ilmastikuolude tõttu laevu vastu ei võta, siis jäävad laevad kas triivi või ankrusse paremat ilma ootama. Olenevalt ankruala asukohast ja tuulte suunast, on osad alad rohkem avatud tormi mõjule kui teised, mistõttu laevadel on tugevate tuultega keeruline ankrus püsida.

«VTS-operaatorid jälgivad kogu aeg kõiki aluseid, sealhulgas ankrus olevaid ja triivivaid. Kui märgatakse, et mõni neist on triivimas ankrualast välja, siis koheselt teavitatakse sellest laeva,» teatas Veeteede Ameti kommunikatsioonijuht Jane Niit ning lisas, et VTS-operaatorid jälgivad laevu 24/7.