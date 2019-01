Kohus määras Danske endise osakonna juhi majale ligi 219 000 eurose hüpoteegi

Hüpoteegi suurus viitab sellele, et Kidjajev teenis kuritegeliku skeemi käigus vähemalt sellesama summa ulatuses kriminaalset tulu. Muidugi võib tulu olla tegelikkuses oluliselt suurem, sest prokuratuur on varasemalt öelnud, et peale kinnisvara arestiti ka sularaha, pangakontodel olevat raha ja autosid.

Lisaks Kidjajevile on praeguseks kinnisturaamatu kohaselt hüpoteegid seatud ka Danske endise töötaja Olga Tšetverikova Gonisori tänaval asuvale korterile, kusjuures hüpoteegi suurus on 29 606,88 eurot. Ligi 427 000 euro suurune hüpoteek on seatud ka Danske endise töötaja Anna Kurilenko Pirital asuvale neljatoalisele korterile.

Kümneliikmeline töötajate seltskond teenis mitteresidentide tehingute pealt ka ise kasu: prokuratuur on praeguseks konfiskeerinud 1,5 miljoni euro jagu väidetavalt kuritegelikku vara. See tähendab, et nende kolme kahtlustatavate vara osakaal moodustab kogusummast vähemalt ligi 676 000 eurot.

Kinnistusraamat näitab, et mitme teisegi kahtlustatava kinnistutele on samuti tehtud kinnistamisavaldus. Tõenäoliselt tähendavad needki hüpoteeke, kuid neid pole veel jõutud registrisse sisestada. Näiteks leiab kinnistamisavalduse märke Jevgeni Agnevštšikovile kuuluva Tallinna kesklinna korteri realt ja Mihhail Murnikovile kuuluva viie korteri juurest. Sama märge on ka Marko Tederile kuuluva põllumaa.

Prokuratuuri hinnangul pesti aastatel 2011–2013 Eestis Gruusiast ja Aserbaidžaanist pärit musta raha 300 miljoni euro jagu. Prokurör Marek Vahingu sõnul oli osakonna töö mitteresidentide raha liigutamisel süstemaatiline ja raha aidati pesta omakasu huvides ehk altkäemaksu eest. Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere lisas, et pangas toimuv aastate pikkune tegevus oli süsteemne, koordineeritud ja eesmärgipärane.