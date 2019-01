Põhjaranniku jahisadamad: torm on efektne, aga purustused on minimaalsed

Jaanuaritorm 2019, lained löövad üle Haven Kakumäe lainemurdja FOTO: Indrek Ilves / Haven Kakumäe

Tormiks paisunud põhja-kirdesuunaline tuul tabab kõige valusamini Harjumaa ranniku jahisadamaid. Kahjustusi võivad tormituul ning suur lainetus tekitada eelkõige sadamates, mis on avatud idakaarte tuultele, poolsaarte allatuuleküljel olevad sadamad võivad üsna rahulikud olla. Näiteks Kalevi Jahtklubi sadam Pirital on sadamakapten Ado Tikerpäe sõnul Pirita metsa taga turvaliselt tuulevarjus.

Kirdetuultele avatud Kakumäe sadama tegevjuht Indrek Ilves ütles, et Haven Kakumäel on paar alust vees, kuid need on korralikult kinnitatud ja otsese lainetuse eest kaitstud. Küll kinnitas Ilves, et lained löövad vett üle muuli ning tuul on tugev. "Väljas on korralik vile, päris efektne on," ütles Ilves ning lisas, et kuigi tänane tuul puhub otse Kopli lahte sisse, on Kakumäe jahisadama akvatoorium korralikult kaitstud. "Oleme sellisteks olukordadeks valmistunud. Nii vees kui kaldal olevad laevad on korralikult kinnitatud, suuremat kahju ei tohiks tekkida," ütles Ilves.

"Naissaare sadamamaja katuselt lükkas antennimasti maha, muud hullu pole juhtunud," ütles AS Saarte Liinid sadamakapten Jaanus Jürivete. Jürivete lisas, et Väinamere sadamad on tuulesuuna tõttu pisut rohkem kaitstud kui põhjarannikul. "Ainult Kihnu sadamasse puhub põhja-kirdetuul otse sisse ning parvlaev Kihnu Virve seetõttu täna enam ilmselt ei sõida," ütles Jürivete.

Põhjatuultele avatud on ka Virtsu väikelaevasadam. Kesselaiu elanik Indrek Allmann, kes kasutab Virtsu sadamat kodusaarega ühenduse pidamiseks teatas, et Virtsu sadamale oli põhjatormist isegi kasu: "Lammutas jää laiali ja paadid said liikuma."

Eisma sadama omanik Tiiu Pedaja ütles, et Eismal on tuul küll tugev, kuid on hullemaid nähtud. "Nii tugev on tuul küll, et sadamahoone ust ei saa lahti, aga põhjatuul meile kõige ohtlikum ei ole, sadamavärav avaneb itta," ütles Pedaja. Ta lisas, et ühtki paati Eismal enam vees ei ole ning ka ujuvkaidele ei tohiks selle suunaga torm kahju teha.

Toila sadama juht ja vabatahtlik merepäästja Mehis Luus ütles täna pärastlõunal, et seni oli Toilas päris vaikne. "Nüüd hakkab vähehaaval puhuma, aga meil on kõik alused väljas. Seega ei tohiks torm ega võimalik veetaseme tõus kahju tekitada," lisas Luus.

Turvalise maatuule varjus on kohalike purjetajate kinnitusel ka Pärnu Jahtklubi sadam.