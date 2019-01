Lõuna-Korea sunnitööohvrid nõuavad orjatööd kasutanud Jaapani firma varade arestimist

Pärast 21 aastat väldanud kohtuvaidlust, mille neljast hagejast on elus vaid üks, otsustas Lõuna-Korea ülemkohus oktoobris, et Jaapani Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) peab igale hagejale maksma 100 miljonit vonni ehk 89 000 dollarit kahjutasu.

Ohvrite advokaadid ütlesid uudisteagentuurile AFP, et kuna Jaapani terasefirma ei ole nõuetele vastanud, taotlesid nad esmaspäeval ettevõtte varade arestimist Lõuna-Koreas. Taotlus puudutab Jaapani firma osalust ettevõttes PNR, mis on ühisfirma Lõuna-Korea terasefirmaga Posco.

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap kirjutas, et NSSM-il on 2,3 miljonit PNR-i aktsiat, mille koguväärtus on 11 miljardit vonni.