Ehitaja: mullu oli halvim aasta

Kaliste ütles, et aasta oli raske, kuna esimese poolaasta võidetud tööde portfell oli «õhuke» ning tööd ise selles madalate hindadega, kirjutab ehitusuudised.ee

OÜ Maru Betoonitööd juhatuse liige Taavi Varb rääkis, et betoonitööde sektoris on tekkinud palju väikeseid ettevõtteid, milles on vaid platsil mehi kamandav ettevõtte juht koos oma paari töölisega.