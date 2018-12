Narva veehoidlale võib tänasest minna mootorsõidukiga kuid aastavahetust seal tähistada ei tohi

„Ehkki jää kannab inimese raskust, on keelatud läheneda ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit,« ütles Narva kordoni vanempiiriametnik politseikapten Peeter Tirman. „Jääle jalgsi mineku puhul ei ole registreerimine küll kohuslik, kuid soovitame seda siiski teha. Niimoodi on piirivalvuritel olemas ülevaade, kes on jääl kalastamas, ning ilmaolude halvenemisel saame kaluritega ühendust võtta kontrollimaks, kas kõik on korras.»