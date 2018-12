Suured maksupettused: ärimehed solkisid raha nimel puhast kulda

Postimees reastas hiljuti 21. sajandi kümme suurimat ja keerulisimat maksupettust, mille pärast on riigil saamata jäänud üle 40 miljoni euro. Edaspidi on võimalik kõiki lugusid lugeda ühe kaupa Postimehe veebist.

Tšaštšini ettevõte Unico Gold ja tema kaasosalised pöördusid halvale teele 2012. aasta kevadel pärast üht seadusemuudatust, mis kehtestas pöördkäibemaksu kõigile kullavalanditele, mille proov on üle 325 (suhteliselt väike). See on petturitele ebameeldiv, kuna ei luba riigilt enam käibemaksu tagasi nõuda.