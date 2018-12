Pangaliidu juhi ennustus uueks aastaks

Erki Kilu sõnul kasvasid tänavu hoiuste ja laenude mahud ning nende suhe panganduses parenes. «See tähendab, et Eestis väljaantud laenud on sektoris tervikuna finantseeritud Eestist saadud hoiustega, mis vähendab majanduse sõltuvust välistest šokkidest,» ütles ta. Samuti püsis Euribor jätkuvalt ajaloo madalaimal tasemel, mis soodustas ettevõtjate investeerimisaktiivsust. «Suurettevõtetele lisaks investeerisid ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Kuna majandusel ja ettevõtetel on läinud hästi, siis on pankadele tähtajaks tasumata laenude osakaal väga madal ning pikaajalised võlgnevused sisuliselt puuduvad,» lisas ta.

Kuigi viimasel ajal on majanduskasvu prognoose kärbitud ning korduvalt on räägitud terendavast majanduskriisist, on Kilu järgmise aasta suhtes veel mõõdukalt optimistlik. «Tasakaalus eelarve ja väliskaubandus ning avaliku sektori madal võlatase hoiavad siseriiklikke riske madalana. Suurimaks probleemiks on väga madal töötuse määr, mis hoiab jätkuvalt survet palgakasvul ja pärsib ettevõtjate investeerimisaktiivsust. Kui varem tuli osa majanduskasvust tööhõive kasvust, siis seda varu meil enam ei ole,» lisas ta. Kilu nentis, et majanduse suuremad riskid on seotud ikkagi globaalse majanduse ja poliitikaga, kuid raske on hinnata, kuidas need võivad Eestit täpselt mõjutada.