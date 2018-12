Rain Lõhmuse juhitud fond ostis tuntud aknatootja

Fenestra ja selle kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate tegevusalaks on puitalumiiniumist akende ja rõduuste tootmine, müük ja paigaldus. Fenestra kontserni kuuluvad koondumisele eelnevalt Soome filiaal Fenestra AS Sivuliike ning tütarettevõtjad Fenestra Suomi Oy, milles Fenestra omab täisosalust ning Fenestra Ikknat ja Ovet Oy, milles Fenestra omab 51-protsendilist osalust.

Livonia Partners on Balti riikides tegutsev erakapitali investeeriv fondivalitseja, mis haldab kokku 83 miljoni euro suuruseid investeeringuid Livonia Partners Fund I ja Livonia Partners EIF Co-Investment Fund vahendusel. Fondi asutajad on Kaido Veske, Kristīne Bērziņa, Rain Lõhmus, ja Mindaugas Utkevičius.

Investorid on kohalikud ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Fondi tuumikinvestor on Balti Innovatsioonifond (BIF), mis investeerib Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ning Balti rahvuslike investeerimisfirmade kogutud kapitali. Livonia investoriteks ja toetajateks on teiste seas ka Baltikumi kohalikud pensionifondid LHV ja Swedbank.