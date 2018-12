Eesti soovib Araabia Ühendemiraatidega ärisidemeid tihendada

Ettevõtlusminister Rene Tammisti sõnul on Eesti ja Araabia Ühendemiraatide suhetes käes murranguline ajastu. «Tänavu oleme vastu võtnud mitmeid olulisi otsuseid – avame veebruaris Dubais EASi esinduse, suvel Abu Dhabis saatkonna ning osaleme 2020. aastal EXPO maailmanäitusel,» ütles minister Tammist.

«Peame endi nähtavust Lähis-Ida piirkonnas suurendama Eesti ettevõtjate ekspordivõimaluste laiendamiseks, samuti on meie esindatus oluline ka seetõttu, et kogu Pärsia lahe piirkond on muutumas üha populaarsemaks turismisihtkohaks eestlastele,» rõhutas Tammist.