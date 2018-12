Naftahinnad jäävad üle tüki aja esimest korda aasta lõikes langusesse

Rahvusvahelise hinnaindeksina kasutatava Brenti toornafta barreli hind tõusis 42 senti ehk 0,8 protsenti hinnale 53,63 dollarit. Brenti hind on lagenud pärast kaks aastat kestnud tõusu 2018. aastal ligemale 20 protsenti. USA toornafta WTI barreli hind tõusis 32 senti ehk 0,7 protsenti hinnale 45,65 dollarit. WTI hind on langenud sellel aastal umbes 24 protsenti.

Esmaspäevase hinnatõusu taga on optimism USA ja Hiina suhete pärast. President Donald Trump pidas nädalavahetusel maha telefonikõne Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja ütles hiljem, et vestlus läks hästi ning kaks maailma suurimat majandust võivad peatselt saavutada kaubanduskokkuleppe. Edukast telefonikõnest teatas ka Hiina välisministeerium, kelle sõnul on Hiina valmis majanduslikuks koostööks.