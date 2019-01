Maailma populaarseim vahuvein ei olegi šampanja

Müügimahu järgi on Proseccost saanud maailma populaarseim vahuvein ning ekspertide sõnul on hakanud võtma šampanjalt turuosa. Esikohale tõusis Prosecco juba viis aastat tagasi ning nüüd müüakse seda 75 protsenti rohkem kui šampanjat ehk 544 miljonit pudelit aastas, kirjutab Associated Press.