2018. aasta investeerimiskatastroof – bitcoin

Varasematel aastatel kerkis bitcoini hind taevastesse kõrgustesse, sest paljud uskusid, et sellest küberrahast saab digitaalne kuld. Üks bitcoini populariseerijaid, matemaatikaprofessor ja suurpanga JPMorgan endisi tippjuhte Alex Gurevich on öelnud, et isegi kui bitcoini hind langeb, töötab aeg selle kasuks.

Kuna keskpangad on sel kümnendil ujutanud turu likviidsusega üle ja laenukulud on ekstreemselt väikesed, leiab raha tee riskantsematesse varadesse. Ja pole olemas bitcoinist riskantsemat varaklassi.

Üheks näiteks institutsionaalse raha liikumise kohta sellesse sektorisse, on börsil kaubeldava fondi (ETF) Bitcoin Investment Trust kasvamine. Fondi tegutsemise esimesel aastal 2013 oli selle varade maht 51 miljonit dollarit, 2017. aasta lõpuks oli see paisunud juba 3,5 miljardi dollarini, kirjutab The Wall Street Journal. Tõsi, bitcoini hinna vabalanguse tõttu on fondi varade maht kahanenud nüüdseks 900 miljonile dollarile.