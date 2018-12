Analüütikud: Mario Draghi järglaseks Euroopa Keskpanga juhi kohale saab ilmselt soomlane

Analüütikute arvates oleks parim kandidaat, kes Mario Draghi ameti üle võtaks, EKP juhatuse liige prantslane Benoît Cœuré. Financial Timesi poolt 24 küsitletud analüütikud eelistasid Cœuré’i kandidatuuri seitse, paraku vaid üks neist arvas, et ta ilmselt ka valitakse.

Erkki Liikaneni šansse hindasid parimaks kaheksa vastanut, aga neist kolm arvas, et neile ta ka meeldiks sellel ametikohal.

Ökonomistid peavad üheks favoriidiks ka Pransusmaa keskpanga presidenti François Villeroy de Galhau’d – tema kandidatuuri arvasid edukaks olevat kuus vastanut.

Varasemat favoriiti EKP presidendi kohale, Saksmaa keskpanga (Bundesbank) president Jens Weidmanni, peavad Draghi tõenäoliseks järglaseks kolm küsitletud analüütikut. Weidmanni šansid on langenud kuulduste tõttu, et kantsler Angela Merkel peab kõige olulisemaks, et Saksamaa saaks Euroopa Komisjoni, mitte EKP presidendi ametikoha.

Eelseisval suvel läheb Angela Merkeli ning Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni vaheliseks võitluseks, kumb riik saab Euroopa Komisjoni presidendi koha. Kui koht läheb Saksamaale, saab EKP presidendiks ilmselt prantslane, kui Prantsusmaale, on favoriidiks Põhjamaa kandidaat. Liikaneni kõrval teiseks tõsiseks kandidaadiks peetakse Soome Panga praegust presidenti Olli Rehni, kelle šansse hindavad kõige paremaks viis analüütikut.

Ehkki erinevad väljaanded on spekuleerinud ka, et Draghi järglaseks võiks saada Eesti Panga president Ardo Hansson, seekordses Financial Timesi artiklis tema nime ei mainita.