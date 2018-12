Nafta hinnale ennustatakse tõusu

USAst on saanud maailma suurim naftatootja, aga pudelikaelad naftatorude läbilaskevõimes on takistanud USA nafta saabumist maailmaturule. Peagi on aga valmimas suured naftajuhtmed Lääne-Texasest rannikule, mis parandab Ühendriikide ekspordivõimet märgatavalt ja see hakkab avaldama survet nafta hinna languse suunas. Sellele võib vastu seista OPECi, Venemaa ja teiste naftakartelli mittekuuluvate riikide toodangukärbete kestvuse pikendamine. Praegune kokkulepe vähendada tootmist 1,2 miljoni barreli võrra ööpäevas kehtib juuni lõpuni ja uus otsus tehakse ilmselt aprillis.