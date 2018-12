IPhone X, sülearvuti või 1000 eurot peo peale – millega noolivad kohalikud omavalitsused endale uusi elanikke?

Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mida eraldab maksu- ja tolliamet (MTA) vastavalt sellele, kui palju elukohajärgseid maksumaksjaid on 1. jaanuari seisuga KOV-i registreeritud.

Seega hakkavad omavalitsused enne aastavahetust pingutama. Näiteks Keila linna kampaania kehtib 12. novembrist kuni 31. detsembrini. Kõik täisealised isikud, kes registreerivad end mõnest muust omavalitsusest linna ümber ning on 1. jaanuaril Keila linna elanikud, saavad hüvitiseks 100 eurot. Lisaks loositakse kõigi elanike vahel välja kaks kolmepäevast puhkusepaketti Leedu kuurortlinnas Birštonases ja kümme korda 300 eurot.

Loksa püüab maksumaksjaid sülearvutitega. Kõik, kes registreerivad end selle aasta jooksul Loksa elanikuks saavad kohaliku ujula pääsmed ning nende vahel loositakse välja kaks sülearvutit ja viis perepiletit kõigile Loksa kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2019. aasta jooksul. «Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult viis minutit. Ei mingit keerulist paberimajandust - täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna elanik!» seisab kampaania kirjelduses.

«Too oma maksuraha Elva valda!» algab hoogsalt kohaliku omavalitsuse kampaania. Selleks, et motiveerida inimesi end Elvasse registreerima, loositakse uute elanike vahel välja kolm korda 500 eurot. Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde kirjeldas valla teates, et tihti ei teadvustata, kui palju maksavad igapäevaselt kasutatavad hüved. „Näiteks kulub vallal tänavavalgustuses elektrile igal kuul umbes 8000 eurot. Samuti maksab üks atraktiivne laste mänguväljak 30 000 eurot, mille jaoks on tarvis 15 inimese keskmise palga aastast maksutulu,« tuletas ta meelde.

„Talve tulekuga muutub päevakajaliseks lumetõrje, mis on kohalikule omavalitsusele samuti väga suur kulu. Näiteks saab Elva linnas teha 30 000 euro eest kolm kuud lumetõrjet või kaks kuud lumetõrjet maapiirkondades,» lisas Säde.

Sarnaselt teistega loodab maksulaekumist suurendada Tõrva vald, et teha rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks. Kõigi detsembri kuul Tõrva valda registreerinud inimeste vahel läheb loosi kaks korda 400 eurot.

Otepää valla kampaania auhind on juba märkimisväärsem. 26 novembrist kuni 31. detsembrini end valda sissekirjutanute vahel loositakse 1000 eurot ning valla ettevõtjate poolt välja pandud eriauhindu. Otepää vallavanem Kaido Tamberg ütles, et oma vald elab ja töötab eelkõige aga ikkagi oma inimeste jaoks. „Otepää vald on üks hea energiaga koht elamiseks ning siia tööle tulemiseks,« sõnas Kaido Tamberg. „Otepää valla ettevõtjad ja Otepää kogukonnad ootavad uusi elanikke. Vald ja iseäranis valla ettevõtjad on panustanud selleks, et meil oleks rohkem vallakodanikke. See näitab, et olete teretulnud!»

Nõo vald maksab igale uuele elanikule, kes registreeris end valda perioodil 1. november kuni 18. detsember, 100 euro suuruse hüvitise. Vald tuletab meelde, et päris kuuse alla ei saa end registreerida. Nimelt peab inimesel olema kas püsiv elukoht valla territooriumil, kinnistu valla territooriumil või eluruumi omaniku nõusolek.

«Igale isikule, kes registreerib end ajavahemikus 01.11.2018 - 18.12.2018 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2018 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2019 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot,» seisab kampaanias. Lisaks loositakse kõigi inimeste vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuaril rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald välja viis kolmesaja eurost ühekordset toetust.