Börsidel oli karm detsember

Detsember on olnud USA aktsiaindeksitele karm – kuuga on mõlemad indeksid (Dow Jonesi tööstuskeskmine ning S&P 500) kukkunud üle üheksa protsendi olles halvim kuu alates 2009. aasta veebruarist. Toona olid maailma börsid just jõudmas oma põhja.

Investorite jaoks oli nii eilne päev kui ka kogu nädal suureks küsimuseks: mis on nende suurte kõikumiste taga. Oli ju USA börsidel ajaloo halvim jõululaupäev, millele järgnes pea kümne aasta suurim tõus. Ebakindlust süvendas asjaolu, et mingeid olulisi uudiseid nende vastuoluliste liikumiste taga ei ole. Ikka need vanad tuttavad – USA Föderaalreservi intresside tõstmised, väliskaubandussõda Hiinaga ning USA valitsusasutuste töö osaline peatamine, mis kestab ilmselt jaanuarini välja.

Suurte investeerimisfondid on seepärast ettevaatlikud ja seda vaatamata asjaolule, et lõppeval nädalal jäid aktsiaindeksid lõppkokkuvõttes 2,7 protsendiga plussi.

«Volatiilsus, mida me praegu näeme meenutab mingil määral vastikuid perioode kui 2000. aastal lõhkes internetimull ja Lehmani pankrotijärgset finantskriisi,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfondi Intrepid Capital juht Mark Travis. «Meil pole küll süstemaatilisi probleeme, nagu siis, kuid näeme globaalset frustratsiooni,» lisas ta.

Väga karm oli detsember ka investeerimisfondide jaoks. Investorid on tõmmanud nii aktiivselt juhitavatest kui ka börsil kaubeldavatest fondidest välja 75,5 miljardit dollarit, mis on kõigi aegade suurim raha väljavool. Just peamiselt investeerimisfondide kaudu investeerivad aktsiaturgudele väikeinvestorid.

Rohkem andmeid USA majanduse kohta saame järgmisel nädalal, kui tulevad andmed tööturu ja tootmissektori kohta.

«Karuturg (investeerimisspetsialistide slängis langev turg – T.O.) ei tule seekord nii kiiresti ja nii tugev,» ütles majanduslehele investeerimisfirma Financial 1 Wealth Management asutaja ja president Tatyana Bunich, kelle sõnul ei usu ta, et teised indeksid kukuvad nii palju kui seda on teinud peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks, mis jõululaupäeval oli tipust kangenud peaaegu 20 protsenti. Just 20 protsendilist langust loetakse karuturuks. Dow Jonesi tööstuskeskmine ning S&P 500 indeksid on oma tipust langenud vastavalt 14 ja 15 protsenti.

Laialdasemaks karuturuks on vaja märke majanduslangusest, nagu töötuse kasv, kehvad kasumid ja suur tarbimise langus.