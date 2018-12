Euro saab homme 20-aastaseks ja tahab maailma vallutada

1. jaanuaril 20-aastaseks saav euro on suurema osa oma ajaloost olnud USA dollarist tugevam valuuta. Kui euro kaks aastakümmet tagasi kasutusele võeti – esialgu küll ülekanderahana –, ennustasid paljud ühisraha kriitikud sellele hävingut. Ehkki tagasilööke ja sügavaid kriise on paari aastakümne jooksul ette tulnud mitu, on euro neist kenasti läbi tulnud. Seejuures tasub mainida, et suurema osa oma ajaloost on euro olnud tugevam valuuta kui USA dollar. Siiski soovib Euroopa Komisjon euro kaalu maailmavaluutana suurendada.