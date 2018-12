Jaan Pillesaar: vähendame tööjõumakse ja tõstame inimeste netopalka

Kõrgete tööjõumaksude tõttu töötab aasta lõpu seisuga 600 Helmese töötajast juba 400 välismaal. «Eestis on kallis tarku töökohti luua, sest tööjõumaksud on kõrged võrreldes enamike maailma riikidega. Me oleme selle küsimuse lahendanud nii, et enam Eestisse töökohti ei loo,» ütles ta.

Idufirmad on siinkohal erandid, sest nende jaoks on kiire kasv olulisem kui kulu. «Kuid ka neile tuleb piir ette ja nad kolivad lõpuks ära välismaale. Praeguseks on edukatest idufirmadest ainult Taxify jäänud peakontoriga Eestisse. Kokkuvõttes kogub riik kõrgete tööjõumaksudega vähem, sest kaotab sellega suure osa tulumaksu laekumisest,» ütles ta.

Erinevate erakondade välja pakutud sotsiaalmaksulae kehtestamisest Pillesaare sõnul ei piisaks, et parandada riigi konkurentsiolukorda. «Eesti IT-sektori töötajate palk ei ulatuks sotsiaalmaksulaeni. See on lihtsalt kunstlik lahendus ning tegelikult oleks vaja laiapõhjalist maksulangetust,» ütles ta.

Parema lahendusena näeb Pillesaar tööjõumaksude laiapõhjalist langetamist, mis ei tooks tema sõnul kaasa teiste maksude tõusu. «Võtame näiteks ettevõtete tulumaksu kaotamise, mille puhul kõik ütlesid, et riik läheb pankrotti. Tegelikult see hoopis ergutas majandust. Ma arvan, et sama juhtuks tööjõumaksude langetamisega, mille arvelt laekuks teisi makse rohkem,» ütles ta.