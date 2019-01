Kontori ostmine pole nii lihtne, kui esmapilgul tundub

Uudisvoogu jälgides võib sageli eest leida kadestusväärsete fotodega teate, et mõni Eesti säravam ettevõte nagu Pipedrive või Taxify kolib õige pea uude kontorisse. Tegemist ei ole siiski ettevõtte enda kontoriga, vaid rendipinnaga, millele on sõlmitud pikaajaline üürileping. Selliseid ettevõtteid, kes reaalselt oma kontori ostavad, on aga vähe.

Uus Maa kinnisvarabüroo maakleri Aira Veelmaa sõnul ostavad kontori need ettevõtted, kellel on stabiilne äri ja kellel pole plaanis lähitulevikus kiiresti kasvada. «Kontoreid üürivad näiteks idufirmade ja IT-firmade laadsed ettevõtted, kelle kontoripinna suurus on varieeruv. Täna vajavad nad 100 ruutmeetrit, aga paari aasta pärast juba 500 ruutmeetrit. Seega on üürimine mõistlikum,» rääkis Veelmaa.

Suured ettevõtted lasevad sageli ehitada kontori oma näo järgi seda välja ostmata. Põhjuseks on Veelmaa sõnul asjaolu, et tühja pinda pole turul saada. «Kui sul on vaja mitme tuhande ruutmeetri suurust kontorit, siis ei jää muud üle, kui lasta see ehitada. Ega vaba büroopinda turul pakkuda pole, sest kõik pinnad täituvad kiiresti. Seega tekibki uus maja, kus on üks suur ankurrentnik,» rääkis ta.

Üheks selliseks näiteks on Telia, kelle uus 14-korruseline peakontor valmis eelmise aasta alguses ning praegu on ehitamisel uus Tartu kontor. Varem oli ettevõtte pikki aastaid kinnisvara omanik ning omab ka praegu Tallinnas Sõle 14 ja Sõpruse 193 hooneid, kuid nüüd on otsustatud kontoripinna rentimise kasuks.

Telia Eesti haldusosakonna juhataja Mari-Liis Vihuli sõnul on rentimine ettevõtte jaoks majanduslikult mõistlikum, sest kontorihoone ehitamise tuleks investeerida arvestatav hulk raha, mida saaks kasutada otstarbekamalt põhitegevuse toetamiseks.

Samuti on kinnisvara haldamisega seotud lisakohustused tema sõnul üheks argumendiks rentimise kasuks, sest IT- ja telekommunikatsiooniteenuste pakkumise ja arendamisega tegeleva ettevõtte jaoks poleks mõistlik hakata veel kinnisvaraga kauplema. «Rentimine annab võimaluse kasutada just nii suurt pinda kui vajame ja vältida kasutult seisvate pindade haldamist ja selle väljarendiga tegelemist,» ütles Vihul.

Üürilepingute pikkused sõltuvad pinna suurusest ja inimeste arvust. Näiteks Telia Tallinna peakontoris töötab 800 inimest ja seega on sõlmitud rendileping 10 aastaks. «Tartu uut kontorit hakkab kasutama ligi 150 inimest ja sealne rendileping on poole lühem. Väiksemates kohtades, kus töötajaid on kümmekond, on ka lepingud lühikesed – maksimaalselt 3 aastat,» täpsustas Vihul.

Kontoripindasid ostavad pigem väiksemad ettevõtted, kuid protsess ei pruugi olla kerge. «Büroopindasid ei pakuta kuigi palju müügiks, sest enamik omanikke soovivad uuemaid hooneid üürida,» selgitas Aira Veelmaa. Seega ettevõttel, kes ei soovi osta vanemat ja mingil määral amortiseerunud hoonet, läheb raskeks. Kokkuvõttes on Veelmaa sõnul soodsam osta, sest üürihinda maksab ettevõtte tühja. Kusjuures mõned aastad tagasi valmisid Tallinnas kaks büroohoonet, kuhu otsitigi sihilikult ostjaid.