EAS avab uuel aastal välisesinduse New Yorgis

EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul on ettevõtjate vajadus USA idaranniku esinduse vastu suur. «Erinevalt meie peamiselt tehnoloogiavaldkonnale suunatud Silicon Valley esindusest on idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud ka mitmed ettevõtted traditsioonilisest tööstusest ning samuti toidu-, puidu- ja kaitsetööstusest.»

«Idaranniku esinduse puhul oli kaalumisel ka Boston, kuid otsustasime just New Yorgi kasuks, kuna tegemist on maailma juhtiva ärikeskusega. Seal on võimalik sünergia peakonsulaadi ja saatkonnaga ning esindatud on rohkem sektoreid, milles Eesti tugev on, näiteks finantstehnoloogia, tehisintellekt, pangandus, arenevad tehnoloogiad ja IT,» lisas Rebane.

New York pakub Eesti ettevõtetele võimalust osaleda mitmetes tööstusprogrammides ning linnas asub hulgaliselt erinevaid kiirendeid. «Lisaks avatavale välisesindusele on meil USA idarannikul ka kuus aukonsulit, kes on alati nõus meie ettevõtteid oma võrgustiku ja teadmistega aitama,» ütles Rebane.